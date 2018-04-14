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Умеют зажигать! Бритни Спирс и ее молодой бойфренд слились в страстном танце
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Умеют зажигать! Бритни Спирс и ее молодой бойфренд слились в страстном танце 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
После начала отношений с Сэмом Асгари жизнь Бритни круто изменилась: она вновь занялась спортом, вернула свою точеуную фигуру, а также наконец-то начала радоваться жизни. Пара проводит много времени вместе: они не только выходят в свет, но и отдыхают, катаются на велосипедах и даже танцуют. Вот, например, влюбленные поделились с поклонниками своим страстным танцем. Сэм с обнаженным торсом лихо закручивает Бритни, а она демонстрирует свою растяжку.
Пара выглядит по-настоящему счастливой. И если раньше у поклонников Бритни возникали вопросы относительно искренности этих отношений, то сейчас эти сомнения должны отпасть. Ведь ни с одним из предыдущих мужчин певица не светилась так от счастья. В то время Спирс черпала эмоции от своих пагубных привычек, от которых потом проходила курс реабилитации.
А как ты проводишь время с бойфрендом?
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Фото:Instagram, Getty Images, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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