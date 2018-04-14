Любовь напоказ: кому это надо

Казалось бы, а зачем стесняться то, если ты счастлив? Так думают многие влюбленные. Они находятся на 7 небе и не собираются скрывать этого.

Как себя вести — это личное дело каждого, но было бы неплохо подумать, правильно ли выставлять свою любовь напоказ. К чему страстные поцелуи, если настоящие чувства можно выразить одним лишь взглядом?

Нужно ли писать в соцсетях друг другу статусы и постить совместные фото? Зачем писать на стенах своих страничек признания в любви, если они адресованы только одному человеку? Тем более, никакие слова не смогут продемонстрировать чувства так, как это делает забота и бережное отношение, которые на стену в фейсбуке или во вконтакте никак не повесишь.

Внимание окружающих к своим чувствам, по-моему мнению, стремятся привлечь только неуверенные в них пары. Кому вы доказываете свою любовь? Своим бывшим? Друзьям? А может все-таки самому себе?

Кроме того, чисто с психологической точки зрения так ведут себя те, кто разочаровался в предыдущих отношениях. А выставляя напоказ свою новую любовь, они как бы говорят: «Вот видите, меня любят, значит, я этого заслуживаю, значит, я молодец».

Или может вы не испытываете на самом деле сильных чувств? Поэтому стремитесь сдать видимость и переубедить самого себя? Или же вы хотите, чтобы вам завидовали. Признайтесь, замечали ли вы за собой привычку хвастаться своими поступками, приобретениями, достижениями? Вот и любовью вы тоже хвастаете ради того, чтобы вами восхищались и завидовали!

Разве это хорошо? Влюбленные прекрасны, когда сдержаны, когда они остаются хозяевами своих эмоций, потому что дорожат чувствами.

Помните, как сказал Шекспир: «Так сладок мёд, что, наконец, и гадок: Избыток вкуса отбивает вкус»? Так вот, все надоедает, как бы вы с этим не спорили. Если в полную меру целыми днями выплескивать друг на друга свои чувства, то, в конце концов, вы можете обнаружить, что из-за работы на публику у вас ничего не осталось для самих себя.

Я не говорю, что мои слова — это истина, с которой вы обязательно должны согласиться. Может такое мнение уже старомодно. Может чувства и созданы для того, чтобы их выражать, и на публике, в том числе.

Может. Но как по мне, намного приятнее, когда любимый человек, встречая меня, не спешит обнимать и целовать в порыве «сериальной» страсти, а сразу же забирает сумку или пакет из моих рук. Это настоящее проявление любви и заботы, а для горячих поцелуев лучше (да и намного приятнее) найти более укромное местечко, чем автобус или шумную улицу с толпами посторонних людей.

Любовь — это тайна, которая принадлежит только двоим.

А когда в ней появляются другие, то магия просто исчезает.

Чувства становятся сильнее, когда ты относишься к ним естественно: не скрываешь и не выставляешь напоказ.

Никому не интересны доказательства вашей любви, поэтому оставьте их только друг для друга.

Просто наслаждайтесь своими чувствами. Ведь ваша любовь — это уникальный мир, где нет места посторонним. Будьте счастливы!