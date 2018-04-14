Порноактриса заявила в полицию об изнасиловании 

Псковская порноактриса Виктория Громова, известная как Sheron, заявила в полицию об изнасиловании
Девушка рассказала, что ее кавалер на первом свидании заставил заняться оральным сексом. В отношениях псковской порноактрисы Виктории и ее возлюбленного Алексея было все идеально до второго свидания. Именно на нем юношу задержали сотрудники правоохранительных органов. «Я не такая», — стала говорить потом Виктория. Сотрудникам полиции она сообщила, что ее на первом свидании изнасиловал партнер.
Юноша акцентировал внимание на том, что произошедшее случилось был по обоюдному согласию. Мнения пользователей соцсетей по этому поводу отличаются. Некоторые стали сравнивать порноактрису с ульяновской знаменитостью Дианой Шурыгиной, которая накануне записала первую песню и рассказала о планах по «уничтожению» Ольги Бузовой.