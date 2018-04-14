Порноактриса заявила в полицию об изнасиловании

Псковская порноактриса Виктория Громова, известная как Sheron, заявила в полицию об изнасиловании

Девушка рассказала, что ее кавалер на первом свидании заставил заняться оральным сексом. В отношениях псковской порноактрисы Виктории и ее возлюбленного Алексея было все идеально до второго свидания. Именно на нем юношу задержали сотрудники правоохранительных органов . «Я не такая», — стала говорить потом Виктория. Сотрудникам полиции она сообщила, что ее на первом свидании изнасиловал партнер.