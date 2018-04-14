Самарская актриса поборется за сердце миллионера в новом реалити-шоу

Самарская актриса Ксения Иванова попробует стать женой «Миллионера на выданье». В охоте за сердце нефтяного магната ей предстоит обойти четырнадцать соперниц со всей России.

Ксении — 30 лет. Вместе с остальными девушками она уже заселилась в один из загородных особняков потенциального мужа Константина Щербинина.

Состояние мужчины включает в себя шесть квартир в Москве, недвижимость в Калифорнии, внушительный автопарк, вертолет и собственный остров. За его имуществом ухаживают 130 человек по всеми миру.

Кстати, сам Константин уже был женат 8 раз. Сейчас мужчина воспитывает пятерых детей. Участницам проекта придется подружиться с его наследниками, пройти непростые испытания и вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть.

По словам Ксении, она пришла на проект, чтобы выйти замуж. Ведь победительница реалити-шоу получит предложение руки и сердца от нефтяного магната.

— Наверно, это банально, но я очень хочу семью. Так что меня не особо интересует именно миллионер, в первую очередь мне мужчина нужен, — рассказала Ксения.