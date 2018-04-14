Бузова подробно расписала качества мужчины, которого примет в свою жизнь 

В одном из последних интервью, Ольга Бузова откровенно рассказала, что почти забыла, когда последний раз была на романтическом свидании. Мужчины уже давно перестали ее удивлять. Не исключено, что боятся популярности. Но не смотря на это опускать планку девушка не готова даже ради любви.
«Последний раз я ходила на свидание в 2011 году, — поделилась звезда. — Я уже забыла, как начинаются отношения, каково это — ходить за ручку. Хочу вновь испытать эти ощущения. Я — сапожник без сапог, каждый день учу людей любить, а сама оказалась без любви. Но это поправимо. Мой будущий мужчина должен быть готов к тому, что он встречается с самой главной девушкой в стране. Он должен принять все мои проекты: ни от одного своего дела не откажусь. Также мой мужчина должен в меня верить больше, чем я в себя сама, поддерживать меня и не тянуть вниз. Мой кавалер будет таким, чтобы я тянулась к нему. Мне очень важно восхищаться мужчиной, смотреть ему в рот. Сама перечисляю и понимаю, что слишком сузила круг потенциальных возлюбленных. Но если кто-то появится рядом со мной, то это будет очень достойный человек. И ему очень повезет, несмотря на то, что мне всегда некогда — я работаю с 7 утра до 3 часов ночи. Но любовь — это важно», — цитирует Бузову sobesednik.ru.