«Мужчина должен быть мужчиной»: Катя Гордон обиделась на коллегу

Многие мужчины считают возможным оскорблять женщин, относиться к ним неуважительно, а то и вовсе с презрением. И речь не только о сексуальных домогательствах, которые сейчас осуждаются во всем мире. Журналистка, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон решила рассказать о переживаниях, которые связаны с тем, что коллега позволил себе нелицеприятные выражения в ее адрес.

Екатерина Гордон часто делится эмоциями, которые связаны с разными сторонами жизни. Она ведет микроблог в Инстаграме, который читают сотни тысяч подписчиков. На днях 37-летняя знаменитость, которая отстаивает права женщин в своей юридической компании, рассказала, что обиделась на коллегу-мужчину, уточнив, что его имя — Максимилиан: «Иногда, во имя справедливости и правды приходится обращаться к противоположной стороне, обходя адвоката, который просто оскорбляет и настраивает всех на напряженное агрессивное общение. Увы… Удивительно… Сколько дешевок среди мужчин! Да еще со статусом адвокатов. И как хорошо, что я знаю тех немногих, кто достоин этого статуса, и с удовольствием с ними сотрудничаю».

По словам правозащитницы, вскоре она начнет работу над проектом, который позволит понять, где стоящие юристы, а где те, кто может только много говорить. Екатерина подчеркнула, что ни один достойный мужчина, которого она встречала, никогда не позволял себе лить грязь на женщин. Судя по постам Гордон, она общалась с юристом, который защищал противоположную сторону. А спор касался опеки над ребенком: «Если я встречаю мужчину-сплетника или того, кто рассказывает о том, что бывшая или мать его ребенка — тварь… я ухожу. Такие люди всегда вас оболгут и они всегда кинут… Причем, по итогу — всех».

Многие не согласились с позицией Екатерины, но были и те, кто поддержал ее: «Да ладно врать! Все и женщины и мужчины рассказывают гадости о своих бывших, особенно когда их бросают! А вот по тому „что“ они о них рассказывают, можно определить характер самого рассказчика». «Недавно ехала с таксистом, он так поливал мать своего ребенка, и матом и по-всякому. У него, конечно, были на то причины, как я поняла. Но я же — первый встречный для него. Кошмар, короче!» «Да, согласна. И таких мужчин, к сожалению, все больше. Я тоже сразу отгораживаюсь от таких…» «Как это печально. Мужчина должен быть мужчиной». «Все верно… Если он говорит гадости про бывшую подругу/жену или просто коллегу — то это не мужик». У Екатерины Гордон непросто складывались отношения и с мужчинами, за которых она выходила замуж. Причем два раза она заключала брак с адвокатом Сергеем Жориным , с которым все же рассталась, причем со скандалом. Недавно бывшие супруги вновь публично поругались и высказали свои претензии друг к другу.

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