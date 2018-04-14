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Карди Би помогла Хлои Кардашьян пережить измену бойфренда
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Карди Би помогла Хлои Кардашьян пережить измену бойфренда 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
После новости о том, что Тристан Томпсон (Tristan) изменил Хлои Кардашьян (Khloé), Карди Би (Cardi) решила поддержать девушку и дать ей несколько советов о том, как справиться со сложившейся ситуацией.
«Делайте то, что подсказывает вам сердце», — сказала-летняя Карди и добавила: «В конце дня все хотят вести себя так, будто встречаются с дьяконами и пасторами, а их отношения идеальны».
Певица также посоветовала поклонникам воздержаться от резких суждений и дать паре время все обдумать. «Вы ведь не знаете, что на самом деле происходит в их отношениях», — рассудила Карди. — «Люди ведут себя так, будто это все началось пару недель назад. Дайте им самим все решить»., -: (L-R),. (Photo)
Когда речь зашла о ее личной жизни и об их отношениях с рэпером Offset_ом, от которого певица ждет своего первого ребенка, Карди призналась, что им обоим пришлось «бороться за любовь», и это «было совсем не легко».
«В самом начале у нас было много сомнений, в том числе друг о друге. И много подозрений», — честно призналась Карди. — «Но мы справились». По словам девушки, во многом — благодаря поддержке ее семьи. «Многие советовали бросить все это, но люди, которые по-настоящему меня любят, настаивали на том, чтобы мы разобрались в ситуации», — закончила свой монолог Карди.
Остается только надеяться, что мудрые советы юной Карди помогут Хлои и Тристану пережить этот непростой период в их отношениях. Кто знает, может, именно рождение дочки укрепит их любовь и вернет в их дом покой и счастье., -:,. (Photo)
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