Завидуем молча: англичанка открыто обзавелась возрастными любовниками

44-летняя Мэри Крамптон живет в Англии и работает врачом. Женщина имеет широкие взгляды на семейные отношения и вполне допускает наличие нескольких сексуальных партнеров для себя и для своего мужа, 43-летнего Тима.

Как женщина рассказала журналистам, в юности она считала, что любить можно только одного мужчину. У Мэри был молодой человек, с которым она встречалась, а позже и вышла за него замуж. Но каждый раз, когда Мэри испытывала романтические чувства к другим мужчинам, она этого стыдилась. Однажды, уже после развода с мужем, молодая женщина встретила человека, который поведал ей о так называемой полиамурности или полиамории. Он объяснил Мэри, что партнеров у парня или девушки может быть и больше одного, и ничего плохого в этом нет. По словам Мэри, эта информация перевернула тогда всю ее жизнь. Женщина поняла, что открыто любить сразу несколько мужчин — это именно то, что ей всегда хотелось.

Позже Мэри встретила нынешнего супруга, который также, как и она, придерживался своеобразных взглядов на любовные отношения. Мэри и Тим поженились в 2013 году, однако позже в их жизнь прекрасно влился и 53-летний Джон. Новый роман был не менее серьезен, чем с Тимом, поэтому вся троица решила жить вместе в одном доме. Кстати, Мэри и Джон в скором времени хотят провести брачную церемонию, только, конечно же, неофициально. Но иметь только двоих возлюбленных оказалось маловато для Мэри и слишком скучно. Параллельно она стала встречаться с 63-летним Майклом и 73-летним Джеймсом, проживающими по соседству. По словам Мэри, каждый из ее мужчин занимает свою нишу и удовлетворяет определенную потребность в ее жизни. Например, в компании с Майклом Мэри любит отмечать праздники, а с Джеймсом — ходить на футбольные матчи. Муж женщины, Тим, разделяет ее страсть к вегетарианству и взгляды по защите природы, а Джон посещает с Мэри церковь.

Интернет-пользователи не прошли мимо этой новости: «Эта Мэри — просто женщина легкого поведения» «Они напоминают компанию маньяков» «Ну, просто настоящий гарем завела» «Хорошо устроилась. Обычно мужчины заводят несколько любовниц» «Живет в свое удовольствие, позавидовать можно» «Мне неприятно даже представить, что у них там в доме происходит».

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