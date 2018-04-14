Каждый день эти движущиеся статуи рассказывают трогательную историю любви

Когда-то давно азербайджанский юноша по имени Али полюбил грузинскую княжну Нино. Но они были совсем разные. Любви молодых мешала существенная разница в общественном положении и вероисповедании. Несмотря на все трудности, Нино все-таки вышла за Али. Но их совместная жизнь была наполнена множеством испытаний, встреч и горьких расставаний. Эта история благодаря таланту грузинского скульптора Тамары Квеситадзе нашла удивительное воплощение в монументальной движущейся скульптуре! Эти две 8-метровые фигуры Али и Нино стоят на набережной Батуми.

Они весь день смотрят друг на друга в предвкушении предстоящей встречи.

Влюбленные встречаются вечером — в самое романтическое время суток.

В какой-то момент их фигуры начинают осторожно двигаться навстречу друг к другу, а затем сходятся в мимолетном объятии.

Тут так хочется сказать: «Остановись мгновенье!», но Али и Нино должны расстаться.

Потому что они не могут быть вместе. Фигуры медленно проходят сквозь друг друга.

Так влюбленные переживают очередное расставание в бесконечной череде разлук.

Короткие встречи азербайджанского парня и грузинской княжны длятся всего около 10 минут. Они выглядят потрясающе, потому что ночью фигуры освещаются яркими огоньками.

Предлагаю вам посмотреть красивое видео вечернего свидания Али и Нино. Эта история может быть очень близкой многим парам, вынужденным находиться далеко друг от друга.