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Анна Плетнева откровенно поговорила о сексе с поклонниками
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Анна Плетнева откровенно поговорила о сексе с поклонниками 

Russianshowbiz.info 21 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Вокалистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в свободное время отвечает на вопросы своих читателей.
Одним из таких стал вопрос "как перестать стесняться перед сексом и не бояться, что сделаешь что-то не так". Девушка отметила, что все люди — самцы и самки, поэтому нужно поддаться инстинктам и позволить природе "взять свое".
Кроме того, Плетнева посоветовала научиться любить себя. "Вставать частенько перед зеркалом, рассматривать себя со всех сторон и находить в себе всю красоту мироздания… Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов, которые бы нравились абсолютно всем!" — заметила певица и добавила, что у каждого человека свой вкус и представление о прекрасном.
Сама Плетнева рассказала, что ей нравятся люди с нестандартной внешностью, а ее подруги часто спрашивают "что она нашла" в том или ином мужчине. "Не надо стесняться своих недостатков, возможно они существуют только в вашем бурном воображении, а в глазах вашей половины вы-просто бог секса", — подвели итог артистка.
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