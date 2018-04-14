Умершая жена по-прежнему поздравляет супруга в день рождения

История британской пары Кейт Грейнджер и Криса Поинтона напоминает сюжет фильма «P. S. Я люблю тебя», только с зеркальным отражением, пишет таблоид Daily Mail.

Если в кинокартине от рака скончался муж, то в реальной жизни эта участь постигла Кейт, которая около пяти лет боролась с онкологическим заболеванием.

Как пишет газета, 34-летняя женщина скончалась в 2016 году, когда супруги должны были отметить 11-ю годовщину свадьбы.

Однако перед смертью Кейт, так же как и герой вышеупомянутого фильма, решила сделать сюрприз для своей половинки. Женщина написала 27 поздравительных открыток на каждый его день рождения после того, как ее не станет.

Теперь Крис получает в день рождения послания от скончавшейся жены, которые будут приходить вплоть до его 65-летия.

В день своего сорокалетия, 11 апреля нынешнего года, мужчина получил вот такую открытку: «Моему дорогому Шалтаю-Болтаю! Тебе уже 40, великолепно. Еще не все волосы выпали?!? Я люблю тебя и буду любить всегда. Очень сильно».

Мужчина рассказал изданию, что эти поздравления его жена написала за пару лет до смерти и хранила в коробке под кроватью, которую ему было позволено открыть лишь после ее смерти.

В каждом послании сообщалось, когда его можно открыть. Первое он открыл в день смерти. Следующее — через несколько дней, в котором она набросала план своих похорон.

По словам Криса, эти послания из загробного мира делают его жизнь счастливее.