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45-летняя Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж
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45-летняя Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж 

WDay.ru 55 минут назад
Фото: WDay.ru
Голливудская актриса, кажется, связала себя узами брака со своим бойфрендом.
В Лос-Анджелесе в минувшую субботу прошла голливудская вечеринка по случаю помолвки актрисы 45-летней Гвинет Пэлтроу и ее избранника 47-летнего продюсера Брэда Фэлчака. На мероприятие прибыло больше 400 гостей, среди которых такие знаменитости как Камерон Диаз, Стивен Спилберг, Деми Мур, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Джулия Робертс и многие другие.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Брэд Фэлчак
Деми Мур со спутником
Джулия Робертс
Кейт Хадсон
Лив Тайлер
Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон
Стивен Спилберг
Некоторые западные СМИ заметили, что помолвка не подразумевает такого количество звездных гостей. А вот свадебное торжество — отличный повод для того, чтобы знаменитости отложили все свои дела и съемки. И действительно, вскоре выяснилось, что Гвинет и Брэд устроили тайную свадьбу.
Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)
16 Апр 2018 в 7:30 PDT  Несмотря на то что сама виновница торжества прибыла на праздник в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку журналистов, ее мать шла под прицелами фотоаппаратов с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier.
О том, что это была действительно свадьба свидетельствует и лаконичная подпись «На утро после…» под фотографией, которую Пэлтроу выложила на следующий день после мероприятия. Также актриса поблагодарила всех гостей, которые пришли на ее вечеринку, и призналась, что чувствует себя самым счастливым человеком на планете.
The morning after #thenomadla
Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)
15 Апр 2018 в 5:20 PDT  Напомним, что о помолвке Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака стало известно еще в декабре, хотя сама актриса офицально подтвердила этот факт только спустя несколько месяцев. Брэд и Гвинет познакомились в 2014 году на съемочной площадке сериала «Лузеры», спродюсированного Фэлчаком. На тот момент актриса еще была официально замужем за рок-музыкантом Крисом Мартином, в браке с которым родила двоих детей. Мартин и Пэлтроу развелись только в 2016 году, спустя 12 лет брака.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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