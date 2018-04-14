Девичник в Мексике: Гвинет Пэлтроу отдыхает с подругами на курорте

Гвинет Пэлтроу 45-летняя Гвинет Пэлтроу пригласила своих близких подруг насладиться девичником на мексиканском побережье. Известно, что в скором времени актриса свяжет себя узами брака с женихом Брэдом Фэлчаком . Согласно сообщениям инсайдеров, компания девушек прилетела несколько дней назад, чтобы вдоволь отпраздновать будущее замужество актрисы. Среди гостей Гвинет была также замечена ее давняя подруга — модельер Стелла Маккартни.

Гвинет Пэлтроу с подругами

Гвинет Пэлтроу Для своих подруг невеста приготовила эксклюзивные подарки: по прибытию гости получили сандалии, накидки и персонализированные пляжные сумки. Как утверждают источники, девичник Пэлтроу проходит достаточно сдержано: девушки много болтали и смеялись, проводили время преимущественно на пляже, куда им приносили освежающие напитки.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу с подругами Впервые о звездной помолвке стало известно в начале этого года, когда на безымянном пальце Гвинет появилось кольцо с сапфиром. Крис Мартин , с которым у Гвинет подрастают двое сыновей, ладит с Брэдом — об этом свидетельствует их совместная фотография, которую еще в прошлом году опубликовала Пэлтроу, подписав: «Современная семья». Сама актриса признавалась, что очень взбудоражена грядущим торжеством и ощущает себя на 21 год.

Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу