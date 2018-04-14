Ещё
Девичник в Мексике: Гвинет Пэлтроу отдыхает с подругами на курорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девичник в Мексике: Гвинет Пэлтроу отдыхает с подругами на курорте 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Гвинет Пэлтроу 45-летняя Гвинет Пэлтроу пригласила своих близких подруг насладиться девичником на мексиканском побережье. Известно, что в скором времени актриса свяжет себя узами брака с женихом Брэдом Фэлчаком. Согласно сообщениям инсайдеров, компания девушек прилетела несколько дней назад, чтобы вдоволь отпраздновать будущее замужество актрисы. Среди гостей Гвинет была также замечена ее давняя подруга — модельер Стелла Маккартни.
Гвинет Пэлтроу с подругами
Гвинет Пэлтроу Для своих подруг невеста приготовила эксклюзивные подарки: по прибытию гости получили сандалии, накидки и персонализированные пляжные сумки. Как утверждают источники, девичник Пэлтроу проходит достаточно сдержано: девушки много болтали и смеялись, проводили время преимущественно на пляже, куда им приносили освежающие напитки.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу с подругами Впервые о звездной помолвке стало известно в начале этого года, когда на безымянном пальце Гвинет появилось кольцо с сапфиром. Крис Мартин, с которым у Гвинет подрастают двое сыновей, ладит с Брэдом — об этом свидетельствует их совместная фотография, которую еще в прошлом году опубликовала Пэлтроу, подписав: «Современная семья». Сама актриса признавалась, что очень взбудоражена грядущим торжеством и ощущает себя на 21 год.
Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу
Карельские вести: последние новости
Хочу дольше! 10 проверенных способов продлить секс «Захоти меня!»: 10 откровений мужчин об их предпочтениях в сексе «Никогда не забуду!»: 8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе в жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья9
Волочкова снялась голой на пляже187
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Ученые узнали, какие люди не толстеют
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди125
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение