Гвинет Пэлтроу повеселилась перед свадьбой на девичнике в Мексике

Как известно, скоро грядет свадьба 45-летней Гвинет Пэлтроу и 47-летнего Брэда Фэлчака . Несмотря на то что этот брак будет не первым для известной актрисы, на девичнике перед этим мероприятием она захотела оторваться «на всю катушку».

Для этого Гвинет созвала своих лучших подруг и улетела с ними на частном самолете на несколько дней на один из самых фешенебельных курортов Мексики, в Лос-Кабос. Среди приглашенных фигурировали такие фамилии, как Камерон Диаз и Стелла Маккартни. У известных красоток состоялся роскошный обед прямо на песочном пляже на фоне голубого океана. При этом каждой из них невеста преподнесла стильный презент: белую тунику и соломенную сумку, на которых были отпечатаны инициалы Гвинет, «GP».

Серию фотографий красивого отдыха в Мексике Гвинет Пэлтроу опубликовала на своей страничке в Инстаграме, где у нее уже 4 миллиона подписчиков из разных стран мира. Все они с удовольствием посмотрели новые фотографии и пожелали любимой актрисе семейного счастья: «Ты выглядишь такой счастливой! Рад за тебя» «Наслаждайся своим счастьем! Ты его заслужила» «Пусть семейная жизнь сложится прекрасно! Если что пойдет не так, Брэд будет иметь дело со мной!» «Шикарные фотографии! Как же вы хорошо повеселились!» «Как много красавиц на одном снимке! Куда смотреть?».

Напомним, впервые Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились почти 9 лет назад во время съемок сериала «Лузеры». Однако на тот момент актриса и режиссер были несвободны. Далее последовала череда разводов: Брэд ушел от жены и двоих детей после десяти лет брака, а Гвинет рассталась с мужем, певцом Крисом Мартином , с которым прожила 11 лет. Актриса воспитывает от него двоих детей: дочь Эппл и сына Мозес.

Открыто Гвинет и Брэд стали выходить в свет лишь в 2015 году, тогда о них впервые заговорили, как о паре. Вскоре в СМИ появились слухи об их помолвке, но официально влюбленные объявили о скорой свадьбе лишь в начале этого года. Тогда же они и снялись вместе в красивой и трогательной фотосессии. Тем не менее точная дата бракосочетания двух звезд пока неизвестна.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!