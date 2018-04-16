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Гвинет Пэлтроу рассказала о тайной свадьбе
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Гвинет Пэлтроу рассказала о тайной свадьбе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Накануне иностранные и российские СМИ обсуждали странное мероприятие, которое происходило в Лос-Анджелесе. Нарядные Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Джулия Робертс, Лив Тайлер и другие звезды посетили вечеринку, оранизованную 45-летней актрисой Гвинет Пэлтроу и 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком.
СМИ предположили, что пара наконец тайно сыграла свадьбу. Издание Daily Mail уточнило: на празднике было 400 гостей. «Но платье невесты» было темным, что вызывало сомнения.
«Спасибо Райану Мерфи за самый незабываемый вечер празднования нашей любви. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить своб благодарность. Джамбаттиста Валли, я никогда не забуду мое великолепное платье. Лоренсо Мартин, спасибо за прическу. Спасибо Майе Мейерс за фото. Спасибо нашим друзьям за то, что пришли и поддержали нас. Мы чувствуем себя самыми удачливыми людьми на земле, потому что вы у нас есть. И больше всех я хочу поблагодарить Брэда Фэлчака — за настоящее счастье», — написала она.
Фото: instagram, globallookpress
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