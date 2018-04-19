И они были парой? Вспоминаем сорвавшуюся свадьбу Гвинет Пэлтроу и Брэда Питта

Буквально на днях Гвинет сыграла тайную свадьбу с продюсером Брэдом Фэлчаком. А ведь когда-то она практически убежала из-под венца от Брэда Питта

Питт души не чаял в молодой красотке Гвинет, с которой познакомился в 1995 году на съемках триллера «Семь». Он познакомил ее с родителями и не упускал ни одной возможности обнять и поцеловать ее перед камерами.

Ни одной.

В декабре 1996 года влюбленные обручились, Питт мечтал о семье и детях, но за несколько месяцев до свадьбы Гвинет разорвала помолвку. Позже она будет признаваться в интервью, что была страстно влюблена в Брэда, но сама все разрушила.

— улыбалась Гвинет. Спустя несколько лет после разрыва с Брэдом Питтом она все-таки вышла замуж: за музыканта Криса Мартина , в браке с которым родила дочь Эппл и сына Мозеса. Брак с Крисом распался в 2015 году, когда Пэлтроу уже встречалась со своим теперешним мужем Брэдом Фэлчаком. Ну а Брэд Питт сейчас зализывает раны после очередного разрыва: с актрисой Анджелиной Джоли , в браке с которой родилось и было усыновлено в общей сложности шестеро детей. Впрочем, по слухам, в восстановлении ему помогает новая подруга, интеллектуалка и красавица Нери Оксман. А значит, в этой сказке у всех все кончилось хорошо!

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Фото:Instagram, East News, Global Look Press