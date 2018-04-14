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Ученые раскрыли секрет счастливого брака
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Ученые раскрыли секрет счастливого брака 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские исследователи из университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные. Работы была опубликована в журнале Social Science Research.
Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.
Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.
Исследователи выяснили, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода: на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.
Ранее стало известно, что женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки.
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