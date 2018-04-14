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«Секс-позитив»: что это значит
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«Секс-позитив»: что это значит 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
«Секс-позитив» — это движение, которое признаёт сексуальность важной частью личности человека и поддерживает здоровое отношение к сексу. Идея о том, что секс является важной частью человеческой жизни, зародилась в 20-х годах прошлого века благодаря ученику Фрейда, психологу Вильгельму Райху. Она была подхвачена и развита в годы сексуальной революции, а сейчас воспринимается как совершенно естественная: к секс-позитивному движению относятся даже те, кто не причисляет себя к феминистам. Представители движения выступают за безопасный и консенсуальный секс («consensual sex»: установка, при которой секс возможен, только когда оба партнёра выражают согласие), уважительное отношение к своим сексуальным желаниям и желаниям партнёра, а также против слатшейминга. Кроме того, представители движения говорят о необходимости сексуального образования.
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