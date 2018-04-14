Это подтверждение? Гуф поделился откровенным снимком с Кети Топурия

О романе Гуфа (38) и Кети (31) говорили давно (особенно, когда певица развелась с мужем Львом Гейхманом в сентябре 2017-го), но звезды все время отнекивались, заявляя, что между ними только дружба. И тут же сами давали поводы для обсуждений: выставляли, например, одинаковые фото с островов.

все слайды

Но теперь, кажется, догадки фанатов подтвердились. В своем Intagram Гуф выложил новое фото с Кети, на котором она в купальнике, а он обнимает ее (к слову, совсем не по-дружески).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-podtverzhdenie-guf-podelilsya-otkrovennym-snimkom-s-keti-topuriya/