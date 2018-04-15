5 лучших мест для спонтанного секса

Соберись с духом и решись на отчаянный (и весьма приятный) шаг — займись с любимым спонтанным сексом. А где и как — смотри у нас!

Лифт

Звучит не очень, правда? Но представь на секунду не малогабаритную кабинку с ароматами соседских собак, а красивое, просторное и, главное, чистое пространство, где можно нажать заветную кнопку «остановить лифт». Непередаваемые ощущения риска быть застигнутыми в самый ответственный момент поможет вам возбудиться и сделать свое дело быстро, но качественно. Правильная поза для секса в лифте стандартная — прислонись спиной к стенке, а он тебя подхватит за бедра.

Кабинка для переодеваний

Решили во время шопинга добавить острых ощущений? Добро пожаловать в мир спонтанного секса в магазине! От вас требуется немного — смелость и молчание. Последний пункт особенно важен, если вы не хотите смутить своей страстью остальных покупателей и персонал магазина. Кстати, очевидный бонус — зеркала, которых так много в кабинке для переодеваний.

Машина

Секс в автомобиле не претендует на звание новаторской идеи, но классика бессмертна, да? Это идеальный вариант для быстрого секса как бы «между прочим» — по дороге домой (если нет терпения добраться до кровати), на пути к гостям или в пробке. Кстати, последнее предложение самое опасное! Позу рекомендовать не станем, все зависит от габаритов машины — если у вас огромный внедорожник, то правил не существует, а если салон автомобиля совсем небольшой, придется взять всю работу на себя и сесть на мужчину верхом.

Лестница

Помнишь золотое правило накаченной попы: «жир прилипает в лифте»? Тогда слушай новое правило: «есть пять минут — сделай это тут». Если у вас есть время и желание, к вашим услугам всегда пожарная лестница. Правда, есть один нюанс: выбирать лучше верхние этажи, где людей днем с огнем не сыщешь. В этом случае, как и с лифтом, лучше выбирать для секса чистые и немноголюдные лестницы в доме с работающим лифтом.

Кинотеатр

Помнишь, как в юности вы с парнем брали два билета на ближайший сеанс, даже не задумываясь над фильмом? Кино для поцелуев, конечно же! Вспомни хотя бы один фильм, который ты действительно смотрела со своей первой любовью. Не можешь вспомнить? Так почему же не повторить историю, только без поцелуев, но с сексом. Кстати, можно оральным, так даже проще.

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