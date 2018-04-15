Кто она, идеальная женщина в глазах арабского мужчины?

Женская ассоциация из района Аль-Маниал в Каире провела интересное исследование, посвященное отношениям 500 пар, которые состоят в браке более 10 лет. Были изучены желания и предпочтения мужчин с момента когда им понравилась женщина и они захотели поговорить с ней до заключения брака. Есть мнение, что отношение мужчины к женщине меняется в зависимости от времени и возраста. Например, то, что мужчины хотят от женщин в 20 лет отличается от того, что они хотят в 30 лет. Итак, это исследование расскажет нам, каких женщин предпочитает мужчина в разные возрастные периоды жизни.

Мужчина в возрасте 20 лет фокусируется на сексуальном влечении к женщине. Он хочет, чтобы у женщины было привлекательное и красивое тело, прекрасная внешность и чтобы она была в хорошей форме. Да, еще он может подумать об уме, который живет в красивом теле. Основным фактором, контролирующим мужчину в это время, является половое влечение и сексуальный импульс. Как сказал известный психолог Эрик Эриксон , 20-летний мужчина хочет, чтобы женщина выслушивала его сомнения и просто была хорошим слушателем. Это одно из важных женских качеств для мужчины в этом возрасте.

Мужчина в возрасте 30 лет находится в периоде зрелости и понемногу отказывается от сексуальных желаний. Он хочет, чтобы у его партнерши были другие интересы, которыми она могла бы поделиться с ним. Исследование показывает, что 70% мужчин этого возраста предпочитают работающих женщин, которые зарабатывают деньги при условии, что они не зарабатывают больше, чем они, и не работают лучше, чем они.

Мужчина в возрасте 40 лет начинает выходить из периода зрелости и стареет. Поэтому он хочет, чтобы в это время женщина напоминала о его молодости и энтузиазме. Женщина должна воспринимать приключения в его жизни с восторгом. Мужчина хочет, чтобы его партнерша разделяла все его затеи, которые он не смог совершить в юности, а не жить скучной жизнью и ожидать выход на пенсию.

Мужчина в возрасте 50 лет сосредотачивает свое внимание на женщине, которая позаботится о нем, когда его начнёт одолевать старость. Он хочет друга, который никогда от него не откажется и женщину, которая будет заботиться о нем.

Мужчина в возрасте 60 лет хочет женщину крепкого здоровья, с которой можно поговорить, когда его все оставили. Он не хочет, чтобы женщина была занята своими детьми, а хочет, чтобы она присматривала за ним, когда он в ней нуждается.