В Перми выбрали самую очаровательную невесту года

В субботу, 14 апреля в доме народного творчества «Губерния» в рамках Всероссийского Фестиваля невест состоялся шоу-конкурс «Бриллиантовая невеста Перми».

В этом году в традиционном ежегодном конкурсе красоты участвовали 17 конкурсанток в возрасте от 23 до 33 лет. В течение двух месяцев претендентки на почётное звание самой очаровательной и прекрасной жены прошли обучение в «школе будущих жён».

Девушки готовились к конкурсу и репетировали творческие номера, посещали мастер-классы по подиумному дефиле, имиджу, красоте, здоровью, психологии, а также занимались сценической речью.

«Одна из главных задач конкурса — подготовить участниц к семейной жизни, чтобы они были счастливы в браке сами и дарили счастье своим мужьям», — рассказала организатор фестиваля в Перми Людмила Миннибаева.

Во время первого этапа конкурса «невесты» вышли на подиум в изысканных и модных свадебных платьях. Участницы друг за другом дефилировали на главной сцене, а ведущий представлял каждую конкурсантку. Затем зрителям показали видео-дневник седьмого Фестиваля невест в Перми.

Самый трогательный момент вечера наступил во время следующего конкурса. Претенденткам на корону нужно было признаться в любви своему мужу. Стоит отметить, что некоторые участницы трепетно и чувственно признавались в любви своим вторым половинкам, а некоторые сделали это креативно и нестандартно. Во время потешных, весёлых и забавных признаний девушки рисовали портреты мужей, читали стихи, исполняли реп, играли в футбол с мужьями, дарили ключи от своих сердец, и даже устроили чайную церемонию.

В рамках следующего этапа пермские красавицы продемонстрировали, как они справились с «домашним заданием». Фестиваль проводится по России уже 12 год, и участницам необходимо было оформить платья в стиле «шёлковой свадьбы» (двенадцать лет совместной жизни, — прим. автора). Замужние девушки предстали перед зрителями и жюри в потрясающих сказочных образах и завораживающих нарядах.

После совещания члены жюри огласили результаты: «Серебряной невестой» стала Рината Черных, «Золотой невестой» Диана Каменских, а почётный титул «Бриллиантовой невесты Перми» и корона победительницы достались Александре Белоглазовой. Приз зрительских симпатий получила Ольга Жуланова , а звание «Бриллиантовая жена» — Алёна Бурылова. Все конкурсантки получили памятные подарки от спонсоров и звания: рубиновая невеста, изумрудная, коралловая, янтарная и другие.

15 мая в Новосибирске вместе с участницами из 20 городов России: Новосибирска, Тюмени, Набережных Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других пермская красавица будет бороться за главную корону на Всероссийском конкурсе красоты «Бриллиантовая невеста России».

Напомним, что по итогам финала конкурса 2017 года, который проходил в Перми, «Серебряной невестой» стала Вероника Шеленкова из Железногорска, «Золотой невестой» Анисья Ротова из Кемерово, а «Бриллиантовой женой России» судьи выбрали Анжелику Кардашевскую. «Бриллиантовой невестой России» в 2017 году стала Анастасия Тараканова из Новосибирска.