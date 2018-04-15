«Так приятно на вас смотреть!»: Екатерина Андреева снялась с дочерью в фотосессии

56-летняя Екатерина Андреева умеет перевоплощаться в любой образ перед камерой. На этот раз телеведущая снялась в красивой фотосессии вместе со своей дочерью, 35-летней Натальей.

Екатерина Андреева постоянно делится на своей страничке в Инстаграме фотографиями из личной жизни, путешествий, а также делится мыслями. Так, подписчики телеведущей недавно могли полюбоваться своей любимицей во время отдыха на Мальдивах. Тем более, что Екатерина Андреева — обладательница фигуры, которой может позавидовать любая девушка.

Серия последних снимков особенно заинтересовала фолловеров телеведущей, ведь она сфотографировалась вместе с дочерью. «Вывод — искать своего человека, смотреть с ним в одном направлении, развиваться, а не стоять на месте. И виснуть на своих детях, мужьях-жёнах или душить их в объятиях исключительно на фотосессиях. Отпускать — чтоб они к вам хотели вернуться», — метко прокомментировала кадры в микроблоке теледива. Поклонники Екатерины отметили красоту мамы и дочки, а также то, как они похожи. Но больше их восхитило то, что телеведущая смотрится на снимках почти ровесницей своей дочери.

«Вы и Ваша дочь Наташа просто красавицы! Так похожи и гармоничны!» «Где мама, где дочка? Так приятно на вас смотреть!» «Очаровательные, нежные и очень красивые! При этом умные, мудрые люди!» «Вы так красивы, выглядите как две сестры» «Вы с дочкой просто близнецы-красавицы. Видно родство не только физическое, но и духовное. Я полностью согласна с Вашей философией и мудрыми словами» «Выглядите, как ровесницы! Столько красоты сразу!»

Имя мужчины, являющегося отцом Натальи, неизвестно. Екатерина Андреева никогда не раскрывала этих деталей журналистам. Со своим мужем Душаном Перовичем телеведущая познакомилась и вышла замуж в 1989 году. Детей в этом браке у них нет.

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