Гоген Солнцев о жене-пенсионерке: Она даст фору любой молодухе!

Свадьбу Гогена Солнцева уже называют одним из самых ярких событий нынешней весны. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Эпатажный певец свяжет себя узами Гименея с женщиной старше его на 37 лет! Нам Гоген признался: иначе он поступить не мог. Без 70-летней Екатерины он не мыслит своей жизни даже в постели!

«Секс-опыт у меня небольшой!»

— Решение о свадьбе принято спонтанно, — говорит Гоген. — Когда фотографии с курортной зоны вылились в сеть, наши отношения перестали быть тайными. Придется жениться. Конечно, любая свадьба — это достаточно затратное дело, все в копеечку выливается. Мы потратим на торжество где-то полтора–два миллиона. Но денег не жалеем, потому что для меня этот брак первый.

Гоген говорит, что все расходы взял на себя. Чтобы оплатить торжество, ему приходится работать не покладая рук. Екатерина Терешкович, которая представлялась миллионершей, пока особых денег Гогену не дает.

— Я сам не знаю, есть ли у нее сейчас средства, — говорит Гоген. — Изначально они были. На курорты мы ездили за ее счет. Но детектор лжи, который недавно прошли, показал, что моя избранница не до конца правдива. Сейчас она говорит, что у нее есть проблемы со счетами, которые пока что заморожены. В общем, на данный момент плачу я.

Отсутствие денег Екатерина с лихвой компенсирует утехами в постели. И хотя особые эксперименты в сексе Екатерина не любит, Гоген не унывает. Ведь, несмотря на эпатажный образ, интимный опыт у него самого весьма слабый.

— Мы не пуритане, — говорит Солнцев. — Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими. Но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично! До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Тем более что зубы у нее свои, челюсть она во время утех не вынимает. Катя — вполне активная женщина! Уверяю вас: она даст фору любой молодухе. Хотя в постели больше придерживается консервативных взглядов. Но она понимает, что у меня выходящая за рамки общепринятых норм репутация. Поэтому старается соответствовать!

«Амбиций Пугачевой у Кати нет!»

На свадьбу Гоген уже позвал самых близких людей. Его мамы среди гостей не будет. С ней скандальный фрик из «Дома-2» никак не может найти общий язык.

— Мама уже побывала на детекторе лжи у Шепелева: все видели, какой она там скандал подняла, — усмехается Солнцев. — Мы были готовы к такому повороту событий. К Шепелеву я вообще идти не боялся. И Катя сказала: главное — наши чувства, которые мы испытываем друг другу, а не то, что показывают технические средства. Ни я, ни она друг в друге не сомневаемся. Поэтому съемки восприняли спокойно. Тем более что Шепелев — достойный ведущий. Я не первый раз у него на шоу. Он всегда очень деликатно ведет себя с гостями. Наверное, потому, что у самого в силу небольшого возраста очень богатый жизненный опыт.

Вместо мамы на свадьбе Гогена появится Диана Шурыгина . Дважды изнасилованная девушка устроит на торжестве Солнцева целое шоу.

— Мне сказали, что она будет петь! — говорит Гоген. — Я не против, потому что всегда относился к ней с теплотой. Диана подарит нам песни, а что презентуют другие гости, не знаю. Дал помощнице список тех, кого хочу видеть на свадьбе. Я не общаюсь с миллиардерами, поэтому на пухлые конверты не рассчитываю. Буду рад вниманию!

О жизни после свадьбы Гоген пока еще не думает. Так же, как и о совместных детях. Хотя был бы не против, если бы Катя подарила ему наследника. Ведь смогла же Алла Пугачева осчастливить Максима Галкина

— У нас, конечно, все развивается стремительно, но не настолько! — говорит Гоген. — Тема детей еще не затрагивалась! У моей жены пока что амбиций Пугачевой нет!