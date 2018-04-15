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Упс. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт тусуются с Тайгой
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Упс. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт тусуются с Тайгой 

Peopletalk 34 минуты назад
Фото: Peopletalk
Фестиваль «Коачелла» в самом разгаре. И конечно многие звезды уже там. Так, Кайли Дженнер (20) приехала на трехдневное мероприятие со своим возлюбленным Трэвисом Скотом (25) и сестрой Кортни Кардашьян (38).
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А вчера прошла очередная вечеринка TAO x Revolve Coachella, на которой были Ники Минаж (35), The Weeknd (28), Кортни, Кайли, Трэвис и…Тайга (28). Очевидцы заявляют, что бывшие возлюбленные не разговаривали, да и вообще не обращали друг на друга внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZDV-w5jj7A
Смотри фото здесь.
Хотя теперь рэперу приписывают роман с певицей Игги Азалия (27). Ведь именно с ней он проводит время на фестивале.
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Напомним, Кайли и Тайга расстались год назад после трех лет отношений. сразу после разрыва телезвезда встретила Трэвиса Скотта и забеременела. Теперь они воспитывают дочь Сторми.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ups-kajli-dzhenner-i-trevis-skott-tusuyutsya-s-tajgoj/
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