Упс. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт тусуются с Тайгой

Фестиваль «Коачелла» в самом разгаре. И конечно многие звезды уже там. Так, Кайли Дженнер (20) приехала на трехдневное мероприятие со своим возлюбленным Трэвисом Скотом (25) и сестрой Кортни Кардашьян (38).

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А вчера прошла очередная вечеринка TAO x Revolve Coachella, на которой были Ники Минаж (35), The Weeknd (28), Кортни, Кайли, Трэвис и…Тайга (28). Очевидцы заявляют, что бывшие возлюбленные не разговаривали, да и вообще не обращали друг на друга внимания.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZDV-w5jj7A

Смотри фото здесь.

Хотя теперь рэперу приписывают роман с певицей Игги Азалия (27). Ведь именно с ней он проводит время на фестивале.

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Напомним, Кайли и Тайга расстались год назад после трех лет отношений. сразу после разрыва телезвезда встретила Трэвиса Скотта и забеременела. Теперь они воспитывают дочь Сторми.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ups-kajli-dzhenner-i-trevis-skott-tusuyutsya-s-tajgoj/