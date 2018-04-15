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Поклонники решили, что Гарик Харламов намекнул на беременность Кристины Асмус
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Поклонники решили, что Гарик Харламов намекнул на беременность Кристины Асмус 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса Кристина Асмус на днях отпраздновала день рождения: звезде исполнилось 30 лет. В честь этого ее супруг — юморист, актер Гарик Харламов — разместил в личном блоге трогательное и нежное поздравление. Использовав при этом весьма необычную формулировку, которая заставила поклонников заподозрить жену шоумена в беременности.
Сегодня день рождения моей половинки (по факту четвертинки), моей родной супружницы, самой красивой девушки на земле, лучшей мамы, замечательной актрисы театра и кино, начинающего режиссера, перспективной певицы, гениального физика, лучшего в мире стилиста, абсолютной чемпионки по всем видам спорта, художницы, историка, охотницы, инженера, математика, геолога, депутата, первооткрывателя земель, смотрителя сериалов, покупателя одежд, фокусницы, расфокусницы и просто лучшей женщины по мнению всех бульдогов вселенной…
«Барабанная дробь… Туш… Вальс… Бит… КРИСТИНЫЫЫЫ АААААААААААААААААААААССССССССССМУУУУУУУССССССС. Малыш, время не властно над тобой. Мы тебя очень любим! Твой муж Игорь и дочь Настя! С днем рождения».
Момент, который смутил поклонников, — упоминание «четвертинки». «А четвертинка почему?», «Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Вопрос: почему четвертинки?», «А почему четвертинки, дядя? Или ты на будущее прикыдываешь?», «Красивое поздравление. Чувствуется, что от души и с большой нежностью. Молодцы, ребята! Только не поняла, почему четвертинка?», «Кто четвертый в вашем треугольнике? Почему четвертинка?» — буквально осыпали вопросами Гарика Харламова.
Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 14 Апр 2018 в 4:48 PDT  Многие решили, что пара ждет второго малыша, и артист на это тонко намекнул, именно поэтому в поздравлении фигурирует это слово:
Это если они ждут второго ребенка,
предположили поклонники звездного семейства.
Многие, впрочем, выдвинули и другую, более вероятную версию: «Четвертинка, наверное, потому что очень миниатюрная», «Это Гарик так шутит… По факту просто Кристина такая миниатюрная по сравнению с ним, что как его четвертинка, а не половинка». Есть и третья версия: «Четвертинки, наверное, потому что у сестер Игоря тоже день рождения!».
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для актрисы брак стал первым, для шоумена — вторым. В начале 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.
Фото: Instagram @asmuskristina
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