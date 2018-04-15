«За звездой»: расставание после «Льда» и «Ла-Ла Ленд» для Билана 

В рубрике «За звездой» «МИР 24» собрал самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса.
Разноцветные яйца и нарядные куличи оказались в тренде соцсетей — миллионы верующих отметили Пасху. Соблюдают христианские традиции и многие знаменитости. Певица Алла Пугачева отмечала праздник вместе с детьми Гарри и Лизой. В честь торжества дочка примадонны выучила песню.
В семейном кругу встретили Пасху певцы Игорь Николаев и Денис Клявер. Николай Басков застал светлое Воскресение в Греции, на острове Корфу.
Подробный отчет о праздновании Пасхи выложила в соцсети и супермодель Наталья Водянова. Вместе с мужем и детьми она посетила православный храм в Париже. Пока одни звезды отдыхают, другие вовсю трудятся. К примеру, певец Дима Билан и мисс мира Ксения Сухинова. У знаменитостей очередной совместный проект. Они снимают клип на песню «Девочка, не плачь». Подробностей об этой работе Билан и Сухинова не сообщили, но поклонники смело предполагают, что клип будет ярким. Тем более что снимали его на солнечном Кипре. Похоже, артисты повторят зажигательный танец Эммы Стоун и Райана Гослинга из фильма «Ла-Ла Ленд». Ксения в желтом платье и Дима в классическом костюме точь-в-точь как герои оскароносной картины.
Аглае Тарасовой и Милошу Биковичу порадовать своих поклонников, увы, нечем. После полутора лет совместной жизни пара решила расстаться. Об этом актеры сообщили почти сразу, как в кинотеатрах закончился прокат мелодрамы «Лёд». В этой ленте Милош и Аглая сыграли влюбленных. Как «Лёд» весной, кажется, растаяла и любовь молодых актеров. Хотя оба утверждают обратное — несмотря на разрыв, они относятся друг к другу с большим уважением. Причина расставания прозаична — возлюбленных разлучили плотный рабочий график и постоянные разъезды. Вот такая она, обратная сторона славы.
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