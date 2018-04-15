Полезный эксперимент: неделя полного согласия с мужем

Да, я решилась на это, потому что мне сильно надоели наши ссоры. Что из этого вышло? Давайте я вам обо всем расскажу по порядку.

Начну, пожалуй, с того, что ссоры для нас — как воздух. Мы с мужем очень часто расходимся во взглядах, вкусах и желаниях. Иногда наши конфликты возникают буквально на ровном месте. И хотя мы никогда не ссоримся «в пух и прах», постоянно возникающий накал несогласия между нами мне порядком поднадоел. Поэтому я и решила сделать первый шаг к счастливой семейной жизни и перестать перечить мужу и всегда доказывать свою правоту.

Я пообещала себе, что целых 7 дней я постараюсь не критиковать своего супруга, не спорить с ним и не раздавать советы направо и налево. Поиграю в идеальную жену. Чтоб без упреков и косых взглядов. Просто сказка!

День первый

Так получилось, что в этот день мужу нужно было ехать в командировку. Скажу честно, я обрадовалась. Мы далеко друг от друга, спорить вроде бы не о чем… значит, первый день эксперимента должен пройти гладко. Но так было только до вечера. Когда я уже собралась лечь спать с целью наконец-то выспаться, мне позвонил любимый муж и потребовал выйти в скайп, потому что ему вечером в чужом городе было скучно. Встала, включила свет и компьютер, зашла в скайп с грустными мыслями, что опять лягу поздно… День прошел, но энтузиазму поубавилось.

День второй

Я на работе. В 15:12 получаю сообщение от мужа: «Я приехал». В 15:52: «Посмотри, что сделала наша собака» плюс фото ободранных обоев на кухне. Тут до меня доходит: «Ты пришел домой в начале четвертого и только через 40 минут решил открыть дверь на кухню?». «Да, я просто зашел в интернет и зачитался немножко». Дело в том, что мы оставляем собаку закрытой на кухне, чтобы она не разнесла весь дом, пока нас нет. Но мое сердце всегда ноет, потому что бедное животное чувствует себя брошенным в этом заточении. И поэтому я всегда бегу с работы, чтобы выпустить ее. А тут больше получаса быть дома и даже не подумать открыть дверь! Я взяла себя в руки и написала: «Ты удивительный человек!». Конечно, муж почувствовал издевку, но такой ответ для меня — это уже хорошо.

День третий

Каждые выходные меня почему-то тянет погулять в местный парк. Муж мое стремление не разделяет, поэтому субботнее утро у нас начинается с легких недовольств. И переубедить этого мужчину у меня обычно не получается. Сегодня я решила, что отступлю при первом же «нет». Но, как ни странно, он согласился. Мы прекрасно погуляли, вот только чуть не поругались из-за того, что его сильно быстро потянуло обратно домой. Но я пошла на компромисс, и третий день прошел, в общем-то, на ура.

День четвертый

Это было воскресенье. Сегодня мне жутко захотелось побывать на другом конце города, но мужу нужно было работать. Я была готова к такому ответу, поэтому не стала умолять, злиться и обижаться. Я взяла плед, любимого пса, книжку и села читать во дворе. Это было супер, потому что я и воздухом подышала, и не поссорилась с мужем.

День пятый

Часто наши ссоры с мужем возникают из-за того, что я ему о чем-то говорю, а он не слушает (потому что злой, устал, сильно занят и т.д.). Сегодня же все получилось наоборот. Тяжелый день был у меня. Сложности на работе, потом учеба — дома я была около 10 и вообще не хотела ни с кем ни о чем говорить. Муж весь день просидел дома, а вечером ему почему-то захотелось обсудить со мной наш семейный бюджет. В вопросах трат наши мнения опять разделились, я почувствовала приближение ссоры, но была слишком уставшей для этого и сказала только: «Пусть будет по-твоему». Мужу показалось, что мне плевать на наши дела. Я в свою очередь решила, что ему плевать на мое состояние. Поэтому мы разругались и пошли спать с ужасной обидой и злостью друг на друга.

День шестой

Помирились мы только поздно вечером. Я с самого начала эксперимента решила не перечить мужу, поэтому даже здесь ждала от него первого шага. И вот он подошел и обнял меня. Именно так мы всегда и мирились.

День седьмой

Домой я опять пришла поздно, но с удивлением обнаружила, что мой супруг, который на кухню заходит только чтобы поесть, сегодня сам помыл посуду и приготовил ужин. Это был шок, но через пару минут я поняла, что случилось то самое чудо, на которое я так рассчитывала — мой муж почувствовал силу, когда я перестала обвинять и критиковать его.

Этот эксперимент был для меня очень полезным. Знаете, через время я даже почувствовала ту романтику, котрорая была в самом начале наших отношений. Эта неделя показала, что мы на самом деле очень подходим друг другу — моя тревожность и его спокойствие. Я поняла, что для того, чтобы меньше ссориться, нужно просто иметь запасной план. Я стала чаще ставить себя на место мужа. И самое главное: эта неделя показала мне то, что бесконечные придирки, критика и неспособность уступать лишают сил и меня, и моего мужчину. А так не должно быть, потому что наша главная задача — беречь друг друга и сделать нашу совместную жизнь по-настоящему счастливой.