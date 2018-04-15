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Не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга!
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Не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды психолог из Кембриджа спросил у своих студентов:
— Как вы думаете, почему люди начинают кричать во время ссоры?
— Наверное, потому что они перестают себя контролировать и эмоции бьют через край, — ответил один.
— Хорошо, но зачем же кричать, если второй человек стоит рядом и все хорошо слышит? — спросил профессор. — Неужели нельзя общаться с ним не на повышенных тонах? Почему все-таки люди переходят на крик, когда сердятся?
— Студенты делали разные предположения, но ни одно профессору не понравилось. Наконец он рассказал, почему так происходит:
— В то время как два человека ссорятся и выражают свое недовольство друг другом, их сердца постепенно отдаляются. И чтобы через это расстояние они могли услышать друг друга, приходится кричать. И чем дальше, тем сильнее.
Заметьте, что когда двое влюбляются, происходит совсем противоположное: они разговаривают тихо, буквально шепчутся. Их сердца в этот момент находятся совсем близко, и с каждым днем потребность в словах становится все менее ощутимой… Влюбленным достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы все стало понятным и без слов — настолько маленькое расстояние разделяет сердца, в которых живет любовь.
Поэтому, в любой ссоре старайтесь не говорить того, что еще сильнее отдалит ваши сердца друг от друга. Не позволяйте этому расстоянию увеличиться до размеров бездонной пропасти, потому что однажды вы просто не сможете найти обратного пути…
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