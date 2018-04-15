Непредсказуемая реакция мужа на отфотошопленные снимки жены

Фотограф из Техаса Виктория Хальтон снимала в откровенной фотосессии одну американку, которой было уже за 40 и в достаточно хорошей форме, но, как и у всех женщин, у нее была одна маленькая просьба — подправить фото тут и там, зафотошопить ее целлюлит, растяжки, лишние складочки и морщины.

Эти фотографии она хотела подарить на Рождество своему мужу, с которым в браке уже более 20 лет, как говорится, чтобы вновь разжечь искру. Потому женщина хотела выглядеть идеально. Но когда муж открыл альбом с фото, он застыл на месте…. А потом написал фотографу это трогательное письмо, которое собрало в сети более 4,5 тысяч лайков и около 1500 репостов.

«Здравствуйте, Виктория,

Пишу вам, потому что недавно получил альбом с вашими фотографиями моей жены. Я не хочу, чтобы вы думали, что я не доволен вашей работой… но у меня есть некоторая пища для размышлений, которой я хочу поделиться с вами.

Мы вместе с женой с 18 лет, у нас двое замечательных детей. У нас за это время было много взлетов и падений, и я думаю…я ЗНАЮ, что моя жена сделала эти фото, чтобы «разжечь искру». Она иногда жалуется, мол, что я не считаю ее привлекательной, и что она даже не будет меня винить, если я найду кого-то помоложе.

Когда я открыл этот альбом, мое сердце екнуло. Эти фотографии… хоть они и красивые и вы очень талантливый фотограф… это не моя жена. Вы убрали каждый ее изъян… И хотя я уверен, что это она сама вас попросила, это убрало все то, что составляет нашу жизнь. Когда вы убрали ее растяжки, вы убрали след рождения моих детей. Когда вы убрали ее морщины, вы убрали два десятилетия нашего смеха и наших печалей. Когда вы убрали ее целлюлит, вы убрали ее любовь к выпечке и все те вкусности, которые мы съели за эти годы.

Я говорю вам это не для того, чтобы вы почувствовали себя ужасно, вы просто делали свою работу, и я это понимаю. Вообще-то я пишу вам, чтобы поблагодарить. Увидев эти фото, я понял, что я действительно не достаточно говорю жене, как сильно я люблю ее такой, какая она есть. Она слышит это так редко, что подумала, что я хочу, чтобы она выглядела именно так, как на этих отфотошопленных снимках. Я должен быть лучше, и до конца моих дней я буду любить ее во всем ее несовершенстве. Спасибо вам за напоминание».