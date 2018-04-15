Кети Топурия и Гуф: роман или рекламный ход 

Кети Топурии и Гуфу уже более года приписывают близкие отношения, хотя сами артисты всячески отрицают свой роман. Мол, просто друзья, случайно рядом отдыхали. На этот раз они вновь заставили говорить о себе. В «Инстаграме» Гуфа появилось неоднозначное фото, на котором он обнимает девушку ниже талии.
Среди поклонников молодых людей разгорелись горячие споры. Кто-то считает, что это просто пиар ход, чтобы подогреть интерес к своему творчеству. Другие поздравляют пару с тем, что они великолепно смотрятся вместе. Третьи радуются за Гуфа, надеясь, что новые отношения помогут ему начать правильную жизнь. А фанаты Кети уговаривают ее не связываться с «плохим мальчиком», и вернуться к мужу бизнесмену Льву Гейхману. Они ссылаются на то, что Кети, воспитывающая двухлетнюю дочку Оливию, должна тщательнее подходить к выбору мужчин в своей жизни.