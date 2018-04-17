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Муж Собчак упал к ногам актрисы Исаковой
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Муж Собчак упал к ногам актрисы Исаковой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Супруг Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал фото в соцсети, где лежит у ног актрисы Виктории Исаковой, и назвал себя скромным рабом сцены.
Актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в Instagram фотографию, где он с актерами Евгением Стычкиным и Агнией Кузнецовой лежит у ног актрисы Виктории Исаковой. Фото сделано в рамках спектакля в Гоголь-центре.
«Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены», — написал актер.
Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе Исаковой.
Напомним, ранее журналист Ксения Собчак прокомментировала слухи о сложностях в отношениях с мужем Виторганом. Она опубликовала пост, в котором призналась, что любит мужа, несмотря на его «ворчания».
«Off-mode. Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания».
Ранее блогер Лена Миро раскритиковала Собчак за поездку в США с подругами и флирт с Павлом Дуровым.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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