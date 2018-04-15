Собчак высказалась о сложностях в отношениях с мужем

Ксения Собчак решила поставить на место злопыхателей, распространяющих слухи о том, что отношения телеведущей с мужем дали трещину.

Напомним, о разводе Собчак и ее избранника Максима Виторгана заговорили после того, как экс-кандидат в президенты отправилась отдыхать с подругами, оставив дома мужа и маленького сына. Кроме того, в Instagram Ксения сделала сомнительный, по мнению многих пользователей, комплимент миллиардеру Павлу Дурову , назвав его принцем.

В сети буквально осыпали ведущую насмешками и оскорблениями, и даже заподозрили, что она ищет развлечений на стороне. Общественность недоумевала, как Виторган может жить с женщиной, которой чаще всего нет дома.

Собчак положила конец пересудам. В ее блоге появился снимок, на котором она позирует перед камерой в компании супруга. Комментируя фото, Ксения заявила, что любит избранника, несмотря на его временами сложный характер.

«Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания»», — написала блондинка. Поклонники с облегчением пожелали ведущей семейного счастья.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Апр 2018 в 9:09 PDT

Это неполный текст новости