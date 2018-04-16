68-летний Ричард Гир планирует жениться на своей 35 летней возлюбленной 

В зарубежных СМИ прошла информация о том, что 68-летнпий Ричард Гир готов пойти под венец со своей возлюбленной 35-летней Алехандрой Сильвой.68-летний Ричард Гир планирует жениться на своей 35 летней возлюбленнойТоржество, как передают испанские СМИ, намечено на следующий месяц. И даже есть точная дата и место события, свадьба состоится 5 мая 2018 года в Вашингтоне. Для Ричарда Гира, это будет третий брак. Его первой супругой была супермодель Синди Кроуфорд, они прожили вместе всего 4 года. Далее актер связал себя супружескими узами с американской актрисой Кэри Лоуэлл, с которой прожил в браке с 2002 года по 2016 год. Для Адехандры, брак с Ричардом Гиром будет вторым. Пожелаем им счастья!