68-летний Ричард Гир тайно женился на своей 34-летней возлюбленной 

Испанское издание Hola! сообщило о том, что актер Ричард Гир и бизнес-следи Алехандра Сильва тайно поженились после трех лет отношений еще в начале апреля, а в начале мая намерены устроить торжество для родных и друзей.
Ричард Гир и Алехандра Сильва поддерживали отношения на расстоянии: он жил в США, а она в Испании. Торжество для родных пара устроит в США, в вашингтонском доме Гира. Для голливудского актера это будет третий брак: ранее он был женат на супермодели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл. У Гира и Лоуэлл есть сын Гомер Джеймс. Сильва выходит замуж во второй раз, она воспитывает сына Альберта.
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Фото:Instagram, Global Look Press