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Скоро свадьба? Ричард Гир снова женится
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Скоро свадьба? Ричард Гир снова женится 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
С 2015 года сердце Ричарда Гира (68) занято. Именно тогда актер повстречал свою возлюбленную Алехандру Сильву (35), которая, кстати, младше его вдвое. Она — дочь вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид» и занимается благотворительностью, поддерживая различные фонды и организации.
А на днях в Сети появилась информация, что пара решила узаконить свои отношения. Об этом сообщает испанская газета ABC. Говорят, торжество пройдет уже 5 мая в Вашингтоне.
Напомним, до Алехандры Ричард дважды был женат: на супермодели Синди Кроуфорд (52) (1991–1995) и актрисе Кэри Лоуэлл (57) (2002-2013).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skoro-svadba-richard-gir-snova-zhenitsya/
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