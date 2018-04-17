СМИ: Ричард Гир решил снова связать себя узами брака

В конце прошлого года дотошные папарацци разглядели помолвочное брильянтовое кольцо на пальце возлюбленной 68-летнего Ричарда Гира, 35-летней журналистки Алехандры Сильвы. Теперь западные СМИ в один голос утверждают: не за горами третий брак знаменитого актера.

Ричард Гир встречается с испанской активисткой уже три года. Журналисты считают, что свадьба влюбленных скорее всего состоится 5 мая в Вашингтоне. Источники из окружения Ричарда Гира и Алехандры Сильвы, говорят, что этих людей изначально связала страсть к проблемам прав человека. А испанка призналась в интервью, что Гир сделал из ее жизни сказку. «До того момента, как я узнала Ричарда, я была немного потеряна. Встреча с ним дала смысл моей жизни», — говорит невеста актера.

В свою очередь, Ричард утверждает, что их с Алехандрой связала судьба. Надо отметить, что в момент встречи влюбленных, Сальва была в стадии развода со своим мужем Говиндом Фридландом, сыном американского магната. От этого брака у нее есть сын Альберт. Ричард Гир вступал в брак дважды. Первой женой актера была известная модель Синди Кроуфорд , с которой он прожил 5 лет. Через семь лет после развода Гир снова женился на актрисе Кэри Лоуэлл . На этот раз брак продлился 14 лет, у бывших супругов есть 17-летний сын Гомер.

Интернет-пользователи уже выразили свое мнение по поводу предстоящей свадьбы любимого актера: «Жили бы вместе, зачем обязательно жениться? Как правильно, после свадьбы следует развод» «А может, эта испанка ждет ребенка?» «Эх, Ричард Гир — моя любовь с самой юности. Надежда умерла» «Красивая пара, мне кажется, Алехандра очень любит Гира. Да и как его не любить?».

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