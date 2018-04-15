Николай Басков похвастался, какой «тигр»

Николай Басков и Анна Седокова оказались в одной машине. Как известно, певица роковая красотка, перед ней не может устоять ни один мужчина. Вот и «золотой голос России» заметно нервничал за рулем, еле справляясь с управлением транспорта. Артисту не только надо было следить за дорогой, но еще и реагировать на камеру — исполнительница писала видео. Видимо замкнутое пространство, и близость друг к другу способствовали откровенности.

«А ты знаешь, что говорят: 'Как мужчина водит, такой он в постели?», — задала Анна провокационный вопрос Николаю.

«А я непредсказуемый!», — отшутился Басков.