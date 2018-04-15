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Николай Басков похвастался, какой «тигр»
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Николай Басков похвастался, какой «тигр» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Николай Басков и Анна Седокова оказались в одной машине. Как известно, певица роковая красотка, перед ней не может устоять ни один мужчина. Вот и «золотой голос России» заметно нервничал за рулем, еле справляясь с управлением транспорта. Артисту не только надо было следить за дорогой, но еще и реагировать на камеру — исполнительница писала видео. Видимо замкнутое пространство, и близость друг к другу способствовали откровенности.
«А ты знаешь, что говорят: 'Как мужчина водит, такой он в постели?», — задала Анна провокационный вопрос Николаю.
«А я непредсказуемый!», — отшутился Басков.
После рассуждений Анны, на кого в момент интимной близости Николай похож больше: на льва или тигра? Басков совсем смутился, и предложил это выяснить у своей невесты Виктории Лопыревой.
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