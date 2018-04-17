«Выгнал без свидания и за чувства!»: «Холостяка» Егора Крида раскритиковали в Сети за мнимую «искренность»

С каждой неделей на проекте «Холостяк» остается все меньше девушек, а страсти накаляются. Вот и на этот раз решение Егора заставило поклонников шоу завести бурные обсуждения в Сети. В свежем выпуске Егор пригласил на индивидуальное свидание Анастасию Смиронову. Девушка уже давно знает Крида и поддерживает с ним дружеские отношения. Поэтому каких-то особенных романтических моментов на свидании на яхте не было. Егор и Настя вспоминали, как они познакомились, обсуждали своих общих знакомых. Чуть позже пара отправилась гулять по Барселоне. В один из моментов случайные прохожие подумали, что Егор делает Насте предложение и попросили ответить ее согласием. Крид по-доброму посмеялся над этой ситуацией, а Смирнова смутилась.

После индивидуального свидания Егор позвал несколько девушек на групповое свидание, на которым предложил им отдохнуть. В распоряжении участниц были сауна, бассейн и массаж. В один из моментов Лена Головань оказалась с Егором наедине и стала открыто флиртовать с холостяком. Но артист не подпустил близко к себе девушку и обратил все в шутку. К слову, до этого момента у Головань не было индивидуальных свиданий с холостяком.

Во время церемонии роз Егор вызвал на разговор Дашу Клюкину. Он попросил девушку бросить курить, а также попросил у нее совета: как ему поступать, если в настоящий момент у него нет чувств к человеку? Даша ответила, что она бы честно рассказала об этом, чтобы не делать в дальнейшем человеку больнее. К слову, к Клюкиной у Крида в каждой серии повышенное внимание. В Сети именно ее уже называют финалисткой проекта.

Вернувшись после разговора с Дашей на церемонию роз, Егор принял решение попрощаться с Леной Головань. В своем видеообращении участница призналась холостяку в проснувшихся чувствах. Головань стала первой девушкой на проекте, сказавшей Егору эти слова. Именно поэтому Крид и принял решение попрощаться с ней, аргументировав это тем, что он, как ему кажется, не сможет ей ответить взаимностью. Это решение возмутило пользователей Сети. Из серии в серию Егор говорил о том, что ему не хватает искренности на проекте, что он хочет найти настоящие чувства, а не игру или пиар. А в итоге, когда девушка ему открылась, принимает решение попрощаться с ней.

— объяснил в своем Instagram Егор.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Но такое объяснение не устроило многих поклонников проекта. В пабликах Егора обвиняют в неискренности, а также в том, что он даже не дал шанс Лене раскрыться и не позвал ее на индивидуальное свидание.

А ты согласна с решением холостяка?

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Фото:Instagram