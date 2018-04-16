Звезда «Реальных пацанов» находится на грани расставания с отцом своего ребенка

Зоя Бербер обрела известность после съемок в сериале «Реальные пацаны», где она исполнила роль Леры Обориной. На съемочной площадке она познакомилась со сценаристом Александром Синегузовым, с которым закрутила роман. Они стали жить вместе, а в 2015 году актриса родила дочь Надежду. Молодая мама быстро пришла в форму и продолжила сниматься в кино.

Однако коллеги Бербер сообщили, что сейчас она переживает трудный период. По их словам, актриса стала очень капризно себя вести. По началу они думали, что это связано с беременностью, но сейчас ее ребенку уже почти три года, а она продолжает часто конфликтовать с партнерами на съемочной площадке. «Причина ее капризов — в стремительно развивающейся „звездной болезни“. Прежде чем выйти в кадр, Бербер часами может просидеть у зеркала, наводя марафет. И плевать ей, что другие ждут с раннего утра», — поделились коллеги Зои.

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