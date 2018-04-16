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Гвинет Пэлтроу собрала Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других звезд на предсвадебной вечеринке
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Гвинет Пэлтроу собрала Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других звезд на предсвадебной вечеринке 

Попкорн News 57 минут назад
Фото: Попкорн News
В минувшую субботу у кинотеатра Los Angeles Theatre в Лос-Анджелесе собралось столько звезд первой величины, сколько не было на красной дорожке «Оскара» в марте этого года. Причина, по которой своим появлением папарацци порадовали одновременно больше десятка знаменитостей — предсвадебная вечеринка Гвинет Пэлтроу, на которую актриса позвала своих звездных друзей.
Гостями вечеринки, которую СМИ уже окрестили «репетицией свадьбы», стали Риз Уизерспун, Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Камерон Диаз, Аарон Тейлор-Джонсон, Роб Лоу и многие другие.
Напомним, что о своей помолвке с телевизионным продюсером, Брэдом Фэлчаком, Гвинет объявила в январе этого года. Для Гвинет это будет уже второй по счету брак — она была замужем за музыкантом Крисом Мартином и начала встречаться с Брэдом после того, как официально оформила развод с Крисом в 2016 году.
попкорнnews
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