Гвинет Пэлтроу собрала Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джулию Робертс и других звезд на предсвадебной вечеринке

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