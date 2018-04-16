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Тест на обаятельность: насколько сильное впечатление ты производишь на мужчин
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Тест на обаятельность: насколько сильное впечатление ты производишь на мужчин 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
Психологи не раз приходили к мнению, что первое впечатление является решающим для развития дальнейших отношений. Привлекательные женщины вызывают восхищение не только у мужчин, но и у представительниц слабого пола. Это называется харизма — умение увлечь своими эмоциями, мыслями и желаниями окружающих тебя людей. К сожалению, не все женщины на земле могут ею похвастаться, а ты оценивала себя со стороны? Наверняка да! Каждая женщина без исключения анализирует, как выглядит в глазах мужчины.
Если ты на сто процентов уверена в себе, то, конечно, считаешь, что способна произвести неизгладимое впечатление на любого мужчину. Но так ли это на самом деле? Пройди наш тест и узнай.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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