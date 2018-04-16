Бузова повторит судьбу Батрутдинова в «женском холостяке»

Одной из самых обсуждаемых тем этого месяца стало участие бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова в шоу «Замуж за Бузову». Одни поклонники Ольги Бузовой уверены: для нее это — настоящий шанс, ведь в погоне за выгодой красотка просто не успевает заниматься личной жизнью. Другие настроены скептически? это всего лишь шоу, уверены они.

Нумеролог Ольга Перцева проанализировала перспективы этого мероприятия и выяснила: скорее всего Бузова повторит судьбу своего друга и не встретит достойной пары.

«Счастье в отношениях Ольга найдет тогда, когда поймет несколько важных вещей. Во-первых, идеальных людей нет, несовершенства — это особенности, которые дают возможность развитию. Во-вторых, она слишком много страдает и анализирует неудачи прошлых отношений, и это тормозит ее результаты. Она эмоциональна, но почувствовать любовь для нее проблематично. Слишком много препятствий», — считает она.

Фото: instagram