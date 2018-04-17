История о грязном белье

Молодые супруги переехали жить в новую квартиру. Когда утром жена проснулась, она сразу же подбежала к окну, чтобы полюбоваться видами города.

Женщина посмотрела по сторонам и обратила внимание на соседку, которая развешивала белье на балконе.

— Ты только посмотри, какое серое у нее белье! — сказала она мужу.

Но тот не обратил внимания на ее слова и продолжил увлеченно читать газету.

— Наверное, она стирает плохим порошком, или не просто не умеет это делать. Вот как познакомимся, надо будет дать ей пару советов!

Так продолжалось несколько дней. И всегда, когда жена видела, как их соседка вывешивала белье, она поражалась тому, какое оно грязное.

Но однажды она утром подошла к окну и с удивлением воскликнула:

— Ого! Сегодня белье нашей соседки на удивление чистое! Интересно, почему оно такое белоснежное? Неужели она научилась стирать?

— Дело не в этом, — сказал муж, — просто я сегодня утром рано проснулся и решил вымыть окно.