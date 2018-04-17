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История о грязном белье
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История о грязном белье 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Молодые супруги переехали жить в новую квартиру. Когда утром жена проснулась, она сразу же подбежала к окну, чтобы полюбоваться видами города.
Женщина посмотрела по сторонам и обратила внимание на соседку, которая развешивала белье на балконе.
— Ты только посмотри, какое серое у нее белье! — сказала она мужу.
Но тот не обратил внимания на ее слова и продолжил увлеченно читать газету.
— Наверное, она стирает плохим порошком, или не просто не умеет это делать. Вот как познакомимся, надо будет дать ей пару советов!
Так продолжалось несколько дней. И всегда, когда жена видела, как их соседка вывешивала белье, она поражалась тому, какое оно грязное.
Но однажды она утром подошла к окну и с удивлением воскликнула:
— Ого! Сегодня белье нашей соседки на удивление чистое! Интересно, почему оно такое белоснежное? Неужели она научилась стирать?
— Дело не в этом, — сказал муж, — просто я сегодня утром рано проснулся и решил вымыть окно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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