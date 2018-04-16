Анджелина Джоли была экстренно госпитализирована

Как стало известно из одного зарубежного издания, в прошлом месяце актриса Анджелина Джоли столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По сообщению источника, артистка потеряла сознание, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе. Кто-то из домашних вызвал скорую помощь, которая доставила Джоли в больницу, а врачи провели полное обследование.

Сейчас жизни артистки ничего не угрожает — медики не нашли серьезных заболеваний, однако предупредили Анджелину, что она сильно истощена, что в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Отметим, что 42-летняя актриса страдает от бессонницы и потери аппетита. Поклонники уже давно бьют тревогу и серьезно переживают из-за внешнего вида Анджелины, которая тает буквально на глазах. После скандального развода с Брэдом Питтом Джоли еще больше ушла в себя и почти перестала спать и есть, что негативно сказывается на ее состоянии.

При этом сама Джоли не признает, что у нее есть проблемы со здоровьем, но близкие друзья и родные пытаются оказать актрисе поильную помощь. Даже бывший супруг Брэд Питт переживает за Анджелину и, по слухам, пытается уговорить ее лечь в клинику и плотно заняться своим здоровьем, сообщает австралийский еженедельник NW.