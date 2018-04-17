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Белла Хадид опровергла свое воссоединение с The Weeknd
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Белла Хадид опровергла свое воссоединение с The Weeknd 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Кажется, поклонники Беллы и The Weeknd рано начали радоваться воссоединению пары. Пока мировые СМИ обсуждают страстные поцелуи звезд на фестивале Coachella, сами предполагаемые возлюбленные никак не комментировали эту новость. Но несколько часов назад Хадид отреагировала на сообщение одного западного портала. В Instagram под новостью о себе и The Weeknd Белла лакончино написала: «Это была не я». К комментарию модель поставила смайл с разведенными руками.
Комментария от The Weeknd до сих пор нет. Теперь остается только гадать: действительно ли Беллу перепутали с другой девушкой (хотя источники уверены, что это была именно Хадид) или же таким образом модель хочет отвести от себя подозрения? Может, пара решила, что счастье любит тишину и теперь не будет афишировать свои чувства? Слишком много вопросов без ответов. Будем следить за развитием событий.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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