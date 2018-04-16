По второму кругу? Экс-возлюбленных Беллу Хадид и The Weeknd застукали за страстными поцелуями

Прошедший фестиваль Coachella запомнился не только яркими выступлениями артистов, но любопытными событиями. Инсайдеры сообщают, что во время фестиваля экс-возлюбленные Белла Хадид The Weeknd не просто дружески общались, а обнимались и целовались, при этом даже не пытались скрыть свои чувства от любопытных глаз. А после завершения мероприятия артисты вместе уехали на одной машине в неизвестном направлении. Что между ними происходит после полутора лет расставания, пока непонятно. Быть может, звезды решили дать своим чувствам второй шанс?

Напомним, Белла и Абель (The Weeknd) расстались осенью 2016 года из-за плотных рабочих графиков друг друга. Рэпер закрутил роман с Селеной Гомес, с которой в итоге также расстался.

А ты хотела бы, чтобы Белла и The Weeknd воссоединились? Согласись, они неплохо смотрятся вместе. Артист даже снял любимую в своем клипе.

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Фото:Global Look Press