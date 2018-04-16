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СМИ: Роналду признался друзьям, что всё ещё любит Шейк
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СМИ: Роналду признался друзьям, что всё ещё любит Шейк 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Soccer News
Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признался друзьям, что испытывает любовные чувства к своей бывшей подруге российской модели Ирине Шейк.
«Он жалеет о том, как всё закончилось, и по-прежнему интересуется её жизнью. Он никогда не думал, что Ирина уйдёт от него», — цитирует неназванного друга Роналду The Sun.
Роналду и Шейк расстались три года назад после пятилетних отношений. По словам друга футболиста, португалец приревновал Шейк к голливудскому актёру Брэдли Куперу, от которого россиянка родила дочь.
Футболист на данный момент состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес. В ноябре 2017 года у пары родилась дочка, которую родители назвали Аланой Мартиной.
Ранее форвард сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Роналду женится на испанской модели Джорджине Родригес после чемпионата мира 2018 года в России.
RT на русском: последние новости
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