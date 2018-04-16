Косметолог из Краснодара хочет покорить миллионера в шоу телеканала «Ю»

Участнице телевизионного проекта 29 лет, у нее есть 10-летний сын и по профессии Ксения косметолог и массажист. Вместе с остальными 14 девушками она поселится в роскошном загородном особняке потенциального мужа. Но не все так просто: участницам придется пройти непростые испытания и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получит предложение руки и сердца. Но ответит ли она взаимностью?

«О проекте я узнала случайно, а вот желание встретить надежного человека и построить с ним серьезные отношения было уже давно. Так что звезды удачно сошлись», — рассказывает о своем участии Ксения.