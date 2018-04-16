Косметолог из Краснодара хочет покорить миллионера в шоу телеканала «Ю» 

Участнице телевизионного проекта 29 лет, у нее есть 10-летний сын и по профессии Ксения косметолог и массажист. Вместе с остальными 14 девушками она поселится в роскошном загородном особняке потенциального мужа. Но не все так просто: участницам придется пройти непростые испытания и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получит предложение руки и сердца. Но ответит ли она взаимностью?
«О проекте я узнала случайно, а вот желание встретить надежного человека и построить с ним серьезные отношения было уже давно. Так что звезды удачно сошлись», — рассказывает о своем участии Ксения.
«Миллионер на выданье» — реалити, в котором 15 красивых и обаятельных девушек вступят в борьбу за сердце настоящего миллионера. Но человеку с таким высоким достатком очень сложно понять истинные мотивы участниц. Что же им на самом деле нужно — деньги, слава или любовь? Поэтому помогать герою в выборе невесты будут его родные дети. Еще одна интрига состоит в том, что, живя в доме состоятельного жениха, участницы не сразу с ним познакомятся. А поддерживать их будет ведущая проекта — Екатерина Одинцова. Проект начал выходить с 14 апреля по субботам в 18.00.