Айза, Леся или Кэти: фанаты Гуфа сравнивают его женщин

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов , более известный под творческим псевдонимом Гуф — признанный покоритель женских сердец. Поклонники музыканта помнят его брак с Айзой Долматовой , завершившийся громким разводом и последующим выяснением отношений. Затем рэпер встречался с моделью Лесей Фак. Этот роман начался уже после разрыва отношений с Айзой. Друзья пары в то время сбились со счету, сколько раз влюбленные то расставались, то снова сходились. Однако и эти отношения сошли на нет.

Гуф со спутницей

Когда в светской тусовке появились слухе о романе Гуфа с Кэти Топурия, пара их не комментировала. Первым завесу тайны приоткрыл музыкант. И лишь после того, как прошло немало времени, снять интригу решила и популярная исполнительница. А когда на своей странице в Instagram Гуф опубликовал довольное пикантное фото с Кэти, его поклонники решили выяснить — кто из девушек рэпера более его достоин.

Скриншот: Инстаграм Алексея Долматова

Однако нашлись те, кто предположили, что на фото вовсе не Кэти — подписчиков смутили крупные солнцезащитные очки, за которыми невозможно рассмотреть лицо девушки. И если это не Кэти Топурия, поклонники Гуфам предстоит узнать о новом романе музыканта. А вы как думаете — на фото Кэти Топурия?