Ещё
Айза, Леся или Кэти: фанаты Гуфа сравнивают его женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Айза, Леся или Кэти: фанаты Гуфа сравнивают его женщин 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под творческим псевдонимом Гуф — признанный покоритель женских сердец. Поклонники музыканта помнят его брак с Айзой Долматовой, завершившийся громким разводом и последующим выяснением отношений. Затем рэпер встречался с моделью Лесей Фак. Этот роман начался уже после разрыва отношений с Айзой. Друзья пары в то время сбились со счету, сколько раз влюбленные то расставались, то снова сходились. Однако и эти отношения сошли на нет.
Гуф со спутницей
Когда в светской тусовке появились слухе о романе Гуфа с Кэти Топурия, пара их не комментировала. Первым завесу тайны приоткрыл музыкант. И лишь после того, как прошло немало времени, снять интригу решила и популярная исполнительница. А когда на своей странице в Instagram Гуф опубликовал довольное пикантное фото с Кэти, его поклонники решили выяснить — кто из девушек рэпера более его достоин.
Скриншот: Инстаграм Алексея Долматова
Однако нашлись те, кто предположили, что на фото вовсе не Кэти — подписчиков смутили крупные солнцезащитные очки, за которыми невозможно рассмотреть лицо девушки. И если это не Кэти Топурия, поклонники Гуфам предстоит узнать о новом романе музыканта. А вы как думаете — на фото Кэти Топурия?
FashionTime: последние новости
Анна Седокова учит законам интимной любви Канал «Ю» запускает новое реалити «Женись на мне» В России презентована новая уникальная линия косметики Бепантен Derma
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Квитко озадачила фанатов своим бюстом128
Агата Муцениенце не может похудеть8
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение